الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

الفراية يبحث مع نظيره البنغالي تجربة الأردن في المجالات الامنية

الحنيفات: ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية خلال 2021

السياحة: إعفاء القادمين من الرسوم على منصة "Visit Jordan"

الضمان يطلق خدمة جديدة حول اصابات العمل

وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

ألمانيا تخشى شللا اقتصاديا إذا اندلعت الحرب بين موسكو وكييف

الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

قطر تسيطر على 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي خلال الشهر الماضي

أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

الأحد، 20-02-2022 01:45 م

أبرز ما سيشهده الجزء الثاني من للموت

ABAYAS007


الوكيل الإخباري - يستمر المخرج اللبناني فيليب أسمر في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "للموت" كتابة نادين جابر، ويبدو أن الحلقات التي تصور اليوم هي من أصعب الحلقات التي ستؤثر في الناس.

اضافة اعلان

 

تكشف معلومات خاصة أن عصابة تدخل على خط المسلسل وتتقاطع الأحداث لتجمع أفراد هذه العصابة بالبطلة ماغي بوغصن في إطار لا يخلو من التشويق، وشهدت منطقة الكرنتينا في بيروت وتحديداً قرب مكب النفايات تصوير مجموعة من المشاهد المؤثرة جداً التي ستفاجئ المشاهد المتابع لهذا المسلسل بطريقة جديدة لم يشاهدها في الجزء الاول.

إلى ذلك، دخل على خط المسلسل الممثلة اللبنانية ليليان نمري في إطار لا يشبه أدوارها السابقة التي قدمتها، وكذلك تغيير أو انقلاب في أحداث وشخصيات الحي الشعبي الذي يشهد حكايات مؤثرة وحزينة بطلها الممثل القدير أحمد الزين والفنان وسام صباغ الذي فقد والده في الجزء الأول وقرر الانتقام من حالة البؤس والفقر التي يعيش فيها.

وعُلم أيضاً أن تطوراً واضحاً طرأ على شخصية الممثل السوري محمد الأحمد الذي يحاول الانتقام من ريم وسحر، لكن وبحسب معلومات قد يعمل على العودة إلى زوجته لغاية ما منتصف الحلقات، وكذلك دور الممثل فادي أبي سمرا الذي يحاول الانتقام هذه المرة من زوجته التي تسببت بسجنه وجني المال لمصلحتها والهروب بالمال إلى مكان آخر.

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6212256b4236042461211bd7

الموت يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة

cyrine_3

شاهد..سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده

10774516-1141730120

رسالة حزينة جديدة من نجل الفنان خالد سامي عن والده

2021_11_27_1_27_12_145

تفاعل النجوم مع وفاة والدة المخرج الراحل حاتم علي - صورة

image (1)

رامز جلال يبدأ تصوير برنامج المقالب الجديد في السعودية - صورة

36170_33707

سلمى غزالي تكشف أسرار مرض شقيقتها الراحلة ريم غزالي - فيديو