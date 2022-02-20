أبرز ما سيشهده الجزء الثاني من للموت

الوكيل الإخباري - يستمر المخرج اللبناني فيليب أسمر في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "للموت" كتابة نادين جابر، ويبدو أن الحلقات التي تصور اليوم هي من أصعب الحلقات التي ستؤثر في الناس.

اضافة اعلان

تكشف معلومات خاصة أن عصابة تدخل على خط المسلسل وتتقاطع الأحداث لتجمع أفراد هذه العصابة بالبطلة ماغي بوغصن في إطار لا يخلو من التشويق، وشهدت منطقة الكرنتينا في بيروت وتحديداً قرب مكب النفايات تصوير مجموعة من المشاهد المؤثرة جداً التي ستفاجئ المشاهد المتابع لهذا المسلسل بطريقة جديدة لم يشاهدها في الجزء الاول.





إلى ذلك، دخل على خط المسلسل الممثلة اللبنانية ليليان نمري في إطار لا يشبه أدوارها السابقة التي قدمتها، وكذلك تغيير أو انقلاب في أحداث وشخصيات الحي الشعبي الذي يشهد حكايات مؤثرة وحزينة بطلها الممثل القدير أحمد الزين والفنان وسام صباغ الذي فقد والده في الجزء الأول وقرر الانتقام من حالة البؤس والفقر التي يعيش فيها.



وعُلم أيضاً أن تطوراً واضحاً طرأ على شخصية الممثل السوري محمد الأحمد الذي يحاول الانتقام من ريم وسحر، لكن وبحسب معلومات قد يعمل على العودة إلى زوجته لغاية ما منتصف الحلقات، وكذلك دور الممثل فادي أبي سمرا الذي يحاول الانتقام هذه المرة من زوجته التي تسببت بسجنه وجني المال لمصلحتها والهروب بالمال إلى مكان آخر.



نواعم