أبطال مسلسل الفصول الأربعة .. منهم من رحل عن عالمنا ومنهم من إعتزل التمثيل

الوكيل الإخباري - من أشهر المسلسلات السورية وأكثرها متابعة في فترة ما بين الـ 1999 والـ 2002، فتناول "الفصول الأربعة" قصة عائلة مؤلفة من جد وجدة مع بناتهم الخمسة وعائلتهم، وسلطت الضوء على أجواء من الحب والسعادة التي تسيطر عليهم، إضافة إلى المشاكل اليومية التي يعانون منها.

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بين الماضي والحاضر، من أبطال المسلسل من تغيرت ملامحه وبدلت شكله عمليات التجميل، منهم من رحل ومنهم من ترك سوريا واعتزل الدراما، إليكم ماذا حل بالممثلين:



الجد كريم: وأدى الدور الممثل السوري خالد تاجا، الذي شارك في بطولة مسلسلات عدة قبل أن يرحل عن عالمنا عام 2012.



الجدة نبيلة: والتي أدت دورها الممثلة السورية نبيلة نابلسي، والتي إشتهرت بأدوارها الصعبة والتي تطلب جهدا كبيراً ورحلت عن عالمنا عام 2010.



العمة جميلة: شقيقة كريم التي وبقيت عزباء،وهي الممثلة السورية هالة شوكت والتي كانت من جميلات عصرها، ورحلت عن عالمنا في عام 2007.



ناديا: وهي الممثلة السورية يارا صبري التي اعتزلت الفن منذ فترة وتعيش حالياً مع زوجها وأولادها في كندا.



عائلة مالك بيك:

مالك: وأدى الدور الممثل السوري سليم صبري ولا يزال حتى الآن من أبرز ممثلي الدراما السورية ويشارك في مسلسلا البيئة الشامية.



فاتن: وهي إحدى البنات في العائلة، والتي أدت دورها الممثلة السورية سلمى المصري، والتي تعدّ اليوم من أكثر الوجوه البارزة في الدراما السورية، والتي غيرت ملامحها عمليات التجميل بشكل كبير.



مايا: إبنة فاتن ومالك وهي الممثلة السورية رباب كنعان والتي قررت إعتزال الفن منذ فترة واختفت عن الانظار لفترة طويلة.



مازن: إبن فاتن وهو الممثل السوري رامي حنا، والذي هاجر من سوريا ويعمل الآن بشكل أساسي في مجال الإخراج.



نعيمة: وهي الممثلة أنطوانيت نجيب مدبرة المنزل، والتي رحلت عن عالمنا هذا العام، بعد أن تركت إرث فني كبير.



عائلة نجيب:

نجيب: وهو الممثل السوري بسام كوسا الذي ما زال يمارس المهنة ويشارك في بطولة أبرز المسلسلات السورية.



ماجدة: وهي الممثلة السورية مها المصري، والتي ما تزال في المهنة، وقد تغيرت ملامحها بشكل كبير.



رامي: وهو الممثل السوري ميلاد يوسف، والذي إشهر بدور عصام في مسلسل "باب الحارة" والذي لا يزال يزاول المهنة حتى الآن.



سوسو: وهي الممثلة السورية ديمة بياعة، والتي تعيش حالياً مع زوجها في دبي، والتي أثارت الجدل مؤخراً بالعديد من التصريحات والإطلالات الغريبة.



عائلة برهوم:

برهوم: وهو شاعر العائلة، الممثل السوري أندريه سكاف، والذي باتت إطلالاته قليلة للغاية، وله مشاركات قليلة في المسلسلات السورية.



شادية: وهي الممثلة السورية ليلى جبر والتي غابت لفترة طويلة عن الفن، ولها الآن مشاركات خجولة في المسلسلات السورية.



عائلة عادل:

عادل: وهو زوج الإبنة الراحلة ليلى، وهو الممثل السوري جمال سليمان والذي ما يزال يمارس المهنة حتى الآن وشق طريقه في الدراما المصرية.



نارا: وهي صغيرة العائلة، والممثلة السورية روعة السعدي التي ما زالت تمارس المهنة حتى الآن وأصبحت شابة.

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