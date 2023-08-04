أبو تايه يذرف الدموع فرحًا بهتافات جمهور جرش

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ذرف الفنان الأردني سعد أبو تايه، الدموع على المسرح الجنوبي في مهرجان جرش يوم أمس الخميس، فرحًا بهتافات أكثر من 5 آلاف شخص على المدرجات.أبو تايه أمتع الجماهير الحاضرة لحفله في المسرح الجنوبي، بأجمل الأغاني الأردنية والتراثية والوطنية التي معها الجماهير، لا سيما أنهم كانوا يرددونها معه.وعقب الحفل، أشاد الفنان أبو تايه، بالتنظيم الرائع لمهرجان جرش لهذا العام، موجهًا شكره لمدير المهرجان ايمن سماوي الذي وضع الفنان الأردني على مصاف النجم العرب بوقوف الفنانين الأردنيين بجانب نجوم العرب.كما وجه الشكر، في تصريحات صحفية، إلى وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي اعتبرها راعية لكل أردني مبدع ولاهتمامها وحرصها على نجاح الفعاليات.