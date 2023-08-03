ما الخطأ الذي ارتكبه جورج قرداحي في مهرجان جرش؟

الوكيل الإخباري- أخطأ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، باسم الفنان المصري هاني شاكر، خلال تكريم الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، والذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح".



وخلال تقديم قرداحي، الفنان هاني شاكر على المسرح وتكريمه قال: "لي الشرف باسم الأردن أن أكرم هذا الحبيب، الفنان الكبير، أمير الطرب في العالم العربي.. أستاذ إيهاب أنت عزيز".



وأضاف: "بتعرف إني بكن لك كل احترام ومحبة، وبدي أقول لكم إن اللي بيكرم أستاذ إيهاب.."، ليقاطعه الجمهور مصححا: "هاني".



بعدها تدارك الإعلامي اللبناني الموقف المحرج عندما سمع الجمهور يهتف باسم هاني شاكر، فقام الأول باحتضان "أمير الغناء العربي" كنوع من الاعتذار له على هفوته، ليعلق هاني شاكر: "أنا وإيهاب مفيش فرق، إحنا الاثنين إخوات، اتطمنوا يعني".

اضافة اعلان

فوشيا