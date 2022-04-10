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الأحد، 10-04-2022 11:56 ص

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

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الوكيل الإخباري - نشرت المنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة مع عمتها الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في أحد التجمعات العائلية بشهر رمضان، في ظهور نادر لها بعد فترة غياب طويلة.

وظهرت هدى رمزي في الصورة التي نشرتها ابنة شقيقها، مرتدية عباءة زرقاء وبملامح لم تتغير تماماً عن فترة شبابها، الأمر الذي دعا جمهورها لأن يعلقوا على الصورة بأنها لم تتغير قائلين: "قمر زي زمان بالضبط"، "متغيرتش لسه زي القمر".


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