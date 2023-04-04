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الثلاثاء، 04-04-2023 01:52 م

أحمد العوضي يوضح سبب تكرار تعاونه مع زوجته في "ضرب نار"

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الوكيل الإخباري- تحدث النجم المصري أحمد العوضي عن دوره في مسلسل "ضرب نار" الذي يحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وعلّق على سبب تعاونه المتكرر مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني، حيث أكد في حواره مع "العربية. نت" أن السبب في ذلك هو أن ياسمين هي الممثلة الأقرب إلى قلبه وأنه يشعر بـ"كيميا حلوة" بينهما، والعمل معها مريح.

وعن ردود الفعل بعد عرض المسلسل، قال العوضي: "الحمد لله المسلسل مع عرض الحلقات الأولى حقق ردود فعل إيجابية وقوية للغاية، وهذا يظهر كم المجهود الذى بذلناه خلال التصوير، فالجمهور واعٍ ويمكنه التمييز بين العمل الذي يُبذل فيه مجهود كبير، والعمل الذى استسهل فريقه تقديمه بأي شكل من دون تركيز في التفاصيل والجودة... فنحن نقدّم مسلسلاً يحترم عقلية المشاهد ويليق به، ولذلك هناك ثقة كبيرة بيننا، فالنجاح الذي حققناه الآن سواء من الجمهور في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي هو بمثابة استكمال للنجاح الذي حققناه في رمضان الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، وأتمنى أن يحصد العمل المزيد من النجاح خلال الأيام المقبلة".

وعن تكرار تعاونه مع ياسمين، قال العوضي: "عندما قدّمت معها مسلسل "اللي مالوش كبير" ربنا رزقنا بالنجاح، وعندما ظهرنا في برنامج منى الشاذلي نجحنا، وأحبنا الناس مع بعض، ولا بد من أن يحبنا الناس معاً حتى يمكن أن نقدم مسلسلاً معاً، كما أن الكيمياء بيننا مريحة، الناس حابة تشوف الثنائي دا على الشاشة وإحنا بنعمل حاجة تليق بالمشاهد وتحترم عقليته كما قلت سابقاً، وبيننا حميمية لن تكون موجودة مع أي زميلة أخرى، ويمكن أن يجمعني عمل مع زميلات أخريات ولكن لن يكون بنفس الحميمية مثل أي شخصين متزوجين، فخلال أحداث المسلسل الجديد العلاقة بين شخصيتي "جابر" و"مُهرة" حقيقية ويحدث فيها بعض التقلبات".

ولفت أحمد العوضي إلى "أن "جابر الكومندا" شخصية مختلفة تماماً عن "سيف الخديوي"، فالدور جديد ولم أقدّمه من قبل، فهو رجل صعيدي يعاني الكثير من ظروف الحياة الصعبة، ويعمل طوال الوقت لكسب قوته، ويواجه الكثير من الصعاب. الشخصيتان مختلفتان تماماً عن بعضهما، ولكل منهما أسلوبها الخاص في الكلام، وأعتقد أن "جابر" ترك أثراً في نفوس الجمهور بشكل أكبر من "الخديوي"، بسبب التعاطف الشديد معه لظروفه الصعبة حتى أن قصة الحب مع "مهرة" لها تفاصيل مختلفة تماماً".

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