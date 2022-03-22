الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 12:32 م

أسباب ترك أنغام لـ مسرح الأوبرا بشكل مفاجئ

OKA1k


الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة أنغام جمهورها، في الحفل الذي أقيم أمس (الاثنين) في دار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الأم، بالانسحاب من على المسرح وعدم استكمال الحفل احتجاجاً على رداءة الصوت، الذي تكرر أكثر من مرة، أثناء عزف الأوركسترا أغنياتها، التي كانت تنوي تقديمها في الحفل.

وظل الجمهور ينادي على أنغام، بسبب عدم وصول الصوت إليهم فى المسرح الكبير، ما جعلها تعتذر لهم قائلة: "سامحوني معلش أنا أسفة".

اضافة اعلان

 

أزمة الصوت تكررت في الحفل مرتين، ما جعل أنغام تترك المسرح مرتين، من أجل حل مشكلة الصوت، وقدمت خلال 40 دقيقة 3 أغنيات فقط، من بينها "حالة خاصة" و"أساميك الكتيرة".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wafaa-amer3

إصابة الفنانة وفاء عامر بكدمات في قدمها

جمال-سليمان-1

جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل ظل - صورة

2fb3cb6d-482a-4bd4-aef3-9de94ff58a6e

كارمن بصيبص في مصر مجددا

33356

​هنا الزاهد في أحدث ظهور لها - صورة

19_2019-637089062483993311-399

شاهد..عاصي الحلاني يتألق في حفل كوبا وسط حضور جماهيري كبير

04-12-21-955638469

هيا مرعشلي تستفقد والدتها الراحلة في عيد الأم

أخبار متعلقة
18074924571521022159

حفيدتا كاظم الساهر تغنيان معه على المسرح - فيديو

avatars-0A2HbZEFcHXzGayI-TkisRA-t500x500

شاهد - أنغام تعاتب فرقتها الموسيقية بحدة