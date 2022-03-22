أسباب ترك أنغام لـ مسرح الأوبرا بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة أنغام جمهورها، في الحفل الذي أقيم أمس (الاثنين) في دار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الأم، بالانسحاب من على المسرح وعدم استكمال الحفل احتجاجاً على رداءة الصوت، الذي تكرر أكثر من مرة، أثناء عزف الأوركسترا أغنياتها، التي كانت تنوي تقديمها في الحفل.



وظل الجمهور ينادي على أنغام، بسبب عدم وصول الصوت إليهم فى المسرح الكبير، ما جعلها تعتذر لهم قائلة: "سامحوني معلش أنا أسفة".

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أزمة الصوت تكررت في الحفل مرتين، ما جعل أنغام تترك المسرح مرتين، من أجل حل مشكلة الصوت، وقدمت خلال 40 دقيقة 3 أغنيات فقط، من بينها "حالة خاصة" و"أساميك الكتيرة".





لها