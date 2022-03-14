حفيدتا كاظم الساهر تغنيان معه على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - لا يزال حفل النجم العراقي كاظم الساهر الأخير في لوس أنجلوس محط إهتمام الجمهور، ليس فقط بسبب قلقهم الكبير على حالته الصحية إنما أيضاً لاصطحابه حفيدتيه معه.



وفي مفاجأة مميّزة، صعدت حفيدتيه سناء وآية بكامل أناقتهما وجمالهما على المسرح، وغنى معهما أغنيته "عيد العشاق"، في مشهد طريف لقيّ تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

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وتداول جمهور "القيصر" صوراً ومقاطع فيديو من الحفل الجماهيري الكبير، وأثنوا على براءة الطفلتين وجمالهما.

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