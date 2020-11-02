أسيل عمران تنفي إستبعادها من فيلم تامر حسني الجديد

الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة السعودية أسيل عمران ما تم تداوله من انباء حول إستبعادها من الفيلم الجديد الذي يحضّر له الفنان المصري تامر حسني.

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وقد اشارت الى أن الأمر مجرد فكرة مطروحة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، لذلك لم تأخذ أي فنانة مكانها؛ لأنها في الأساس لم تكن الإسم المطروح للعمل في فيلم تامر الجديد.



ومن جهة اخرى تستعد أسيل لمسلسل جديد تشارك فيه بـ10 حلقات فقط، وسوف يتم تصويره في بيروت، الا انها لم تكشف تفاصيل حول العمل,

المصدر : الفن

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