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الإثنين، 21-02-2022 02:31 م

أصالة ترند وتتخطى المليون بأغنية تقول تبغاني

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الوكيل الإخباري - بعد طرح الفنانة أصالة لأغنية "تقول تبغاني"، أصبحت الأكثر متابعة ومشاركة بين الجمهور، إلى أن صارت "ترند" على محركات البحث، وتخطت الأغنية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المليون ونصف مشاهدة خلال أيام.

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وكانت أصالة، قد طرحت " تقول تبغاني" التي كتبها الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي وبالتعاون مع شركة روتانا تزامن مع اياد الحب، وقامت بإهداء الاغنية اللي زوجها فائق حسن وكذلك إلى جمهورها.

نواعم 

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