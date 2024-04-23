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الثلاثاء، 23-04-2024 11:36 ص

أول تعليق لأحمد السعدني بعد وفاة والده

احمد


الوكيل الإخباري - وجه الفنان المصري أحمد صلاح السعدني رسالة شكر واعتذار بعد انتهاء عزاء والده الراحل القدير صلاح السعدني، عن عمر 81 عاماً، دون تغطية إعلامية، بناء على رغبة أسرة الراحل.

وكتب السعدني عبر حسابه على منصة إكس "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل. أعتذر بشدة عدم قدرتي على الرد، وأسأل الله لأبي الرحمة، وكلي ثقة في المولي عز وجل أن يتغمده برحمته، لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته". 

ووجه في نهاية المنشور رسالة شكر خاصة لوالده الراحل، قائلاً: "بحبك ومتشكر إنك أبويا".

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