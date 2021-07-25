أول تعليق لـ رولا سعد بعد زواجها والكشف عن صور واضحة لزوجها - صور

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة رولا سعد، متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصور جديدة لها من عقد قرانها على المهندس السوري يحيى خضر الذي اقيم الجمعة الماضية، في أجواء بسيطة.



وبدت رولا كالأميرات بفستان الزفاف وفي غاية السعادة مع زوجها، حيث علقت على الصور، قائلة: "بحب اشكر كل يلي بعتلي تهنئة على اي وسيلة تواصل وبتشكركم جميعا على محبتكم، وكمان بتشكر الصحافة يلي واكبت تفاصيل الحفلة واطلالتي، وكل من شاركني الفرحة".

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وانهالت عليها التبريكات والتعليقات المهنئة وتمنوا لها السعادة.





وكانت زفاف رولا تصدر مؤشرات البحث على غوغل ومواقع التواصل الإجتماعي، علماً أنها كشفت عن خطوبتها من حبيبها السوري من أصول فلسطينية قبل عدة أسابيع.













المصدر - لبنان 24