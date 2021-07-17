السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 01:44 م

أول تعليق لـ مي حلمي على ارتباطها بتامر شلتوت

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الوكيل الإخباري - هاجمت المذيعة مي حلمي زميلها تامر شلتوت، بعد نشر صورته معها وعدم توضيح سبب التقاط الصورة، الأمر الذي دفع البعض الى الإعتقاد بوجود علاقة تجمعهما.

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لكن مي حلمي خرجت عن صمتها ووجهت رسالة إلى شلتوت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من دون ذكر اسمه وعاتبته على تأخره في توضيح سبب التقاط الصورة بعدما التقيا في المطار.


وكتبت: "كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير؟

 

وتابعت: "كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع، أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشه".


وأكملت: "ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة".


واختتمت كلامها موجهة كلامها إلى جمهورها: "إلى عيلتي العزيزة المحبة مانزلتش أخبار من عندي ماتصدقوش غيري وأرجوكم احترموا قراري في أني أعمل بيت وعيلة في هدوء دون زحام البشر".

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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