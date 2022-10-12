الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الأربعاء، 12-10-2022 11:43 ص

أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان بالعراق بعد إلغائه

305361926_748430743309886_158511461960236568_n


الوكيل الإخباري - على ما يبدو أن حفلات محمد رمضان التي تكون مقررة في وقت سابق لا تبصر النور ويتم الغائها بعد فترة.

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، ومن بعد الاسكندرية و سوريا و قطر تمّ الغاء حفل محمد رمضان في أربيل الذي كان مقرّرا يوم 27 أكتوبر.

وبعد حملة رفض أطلقها ناشطون أكراد على منصات التواصل الاجتماعي وهاشتاغات ضد محمد رمضان أعلن النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، عبر فيسبوك "الحصول على موافقة لإلغاء حفل محمد رمضان المقرر إقامته في أربيل نهاية الشهر الجاري"، مضيفًا "من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا، عملنا على منع حفل محمد رمضان وبالفعل تمت الاستجابة لنا من قبل الجهات المعنية".

 

تابع " "اعتراضنا على إقامة الحفل الغنائي ليس محاربة للحريات، وإنما لحماية مجموعة من الخطوط المجتمعية، هناك فعاليات تضر بشكل كبير القيم والمبادئ ويجب ألا تصبح أمورا عادية كونها تؤدي إلى هدم المجتمع".

وكانت الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان في أربيل بالعراق أعلنت عن إلغاء الحفل بشكل مفاجئ، وهو ما آثار استياءها ضد من وراء إلغاء هذا الحفل المنتظر من قبل الجمهور العراقي لمحمد رمضان .

ET بالعربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x500_63457af78a7b9

عمرو مصطفى يهنئ عمرو دياب ومحمد منير بعيد ميلادهما

blake-shelton-honey-bee

بعد 12 عاماً بليك شيلتون يعتزل وهذا ما قاله

رؤية-العروس-في-المنام

ممثلة مصرية شهيرة تطلق زوجها بعد 3 ساعات من زفافهما- صورة

Short-film-2

تعرف على أول ممثل يصور فيلما في الفضاء - صورة

D8X7xFJX4AAkUqu-620x330

نادين نجيم تكشف عن مسلسلها الرمضاني مع قصي خولي -صورة

1305039_0

عمرو دياب صانع نجوم

أخبار متعلقة
e8aa0cc4-9708-4631-9155-b26ba52a993f

صدور الحكم النهائي في دعوى عدم ظهور محمد رمضان في الإعلام

image (3)

الكشف عن أسباب إلغاء حفل محمد رمضان في سوريا

170832

رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

115522

بعد سوريا .. قطر تنفي اقامة حفل لمحمد رمضان على أرضها

11111111

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

51e0dabb-10a8-4f58-a9a8-7a6ca14acbd3

كاظم الساهر يتصدر مواقع التواصل بفيديو مسرب من الكواليس