أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان بالعراق بعد إلغائه

الوكيل الإخباري - على ما يبدو أن حفلات محمد رمضان التي تكون مقررة في وقت سابق لا تبصر النور ويتم الغائها بعد فترة.





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وفي التفاصيل، ومن بعد الاسكندرية و سوريا و قطر تمّ الغاء حفل محمد رمضان في أربيل الذي كان مقرّرا يوم 27 أكتوبر.





وبعد حملة رفض أطلقها ناشطون أكراد على منصات التواصل الاجتماعي وهاشتاغات ضد محمد رمضان أعلن النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، عبر فيسبوك "الحصول على موافقة لإلغاء حفل محمد رمضان المقرر إقامته في أربيل نهاية الشهر الجاري"، مضيفًا "من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا، عملنا على منع حفل محمد رمضان وبالفعل تمت الاستجابة لنا من قبل الجهات المعنية".

تابع " "اعتراضنا على إقامة الحفل الغنائي ليس محاربة للحريات، وإنما لحماية مجموعة من الخطوط المجتمعية، هناك فعاليات تضر بشكل كبير القيم والمبادئ ويجب ألا تصبح أمورا عادية كونها تؤدي إلى هدم المجتمع".



وكانت الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان في أربيل بالعراق أعلنت عن إلغاء الحفل بشكل مفاجئ، وهو ما آثار استياءها ضد من وراء إلغاء هذا الحفل المنتظر من قبل الجمهور العراقي لمحمد رمضان .



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