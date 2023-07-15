السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 10:17 ص

أول تعليق من محمد هنيدي على حقيقة تعاطيه مواد مخدرة

R


الوكيل الإخباري- علق الفنان محمد هنيدي، على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد السابقة والتي ادعى فيها تعاطيه مواد مخدرة، وتم إنقاذه بواسطة الفنانة شريهان.

وقال هنيدي: "دي حاجة عجيبة أوي ومش عارف أنا وغيري الأستاذ جاب سيرتهم وفي حالة من الاستغراب الشديد والصمت، ودة شيء مش مفهوم وإحنا مش ناس صغيرين وفاضيين علشان نرد على بعض وحاجات بقالها 40 سنة، وكان الحقيقة موقف مش ظريف".

اضافة اعلان


وتابع: "النهاية التسامح شيء جميل ولكن ليه حدود، ولكن بنسامح لوجه الله وكله كلام فاضي، والجمهور بيبقى عارف إن حبهم هو اللي عملنا".

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3b38c713-473e-45c4-909e-a88ac3961527

بعد عرض بدلة لطيفة للبيع بمزاد خيري .. فنانون ساهموا بعدد من الأعمال الخيرية

imgid411277

لأول مرة .. نجم باب الحارة يروي تفاصيل صراعه مع المرض

WhatsApp Image 2023-07-15 at 04.18.56

وصلة دبكة على مسرح كاظم الساهر في عمان - فيديو

169

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان خالد الصاوي في دورته الـ16

R (4)

فيديو- مصطفى شوقي يطرح أغنية "بومبا"

OIP (3)

يحيى الفخراني: الدورة القادمة من مهرجان القاهرة للدراما تقام في العلمين

أخبار متعلقة
444

هنيدي يعِد جمهوره بمفاجأة في فيلمه الجديد

2023627162327898TJ

محمد هنيدي يكشف موعد عرض "البريمو" في السينما