أول تعليق من محمد هنيدي على حقيقة تعاطيه مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- علق الفنان محمد هنيدي، على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد السابقة والتي ادعى فيها تعاطيه مواد مخدرة، وتم إنقاذه بواسطة الفنانة شريهان.



وقال هنيدي: "دي حاجة عجيبة أوي ومش عارف أنا وغيري الأستاذ جاب سيرتهم وفي حالة من الاستغراب الشديد والصمت، ودة شيء مش مفهوم وإحنا مش ناس صغيرين وفاضيين علشان نرد على بعض وحاجات بقالها 40 سنة، وكان الحقيقة موقف مش ظريف".

اضافة اعلان



وتابع: "النهاية التسامح شيء جميل ولكن ليه حدود، ولكن بنسامح لوجه الله وكله كلام فاضي، والجمهور بيبقى عارف إن حبهم هو اللي عملنا".



لها