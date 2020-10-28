الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

العقبة الخاصة تستثني 40 منشأة من الحظر الشامل ليوم الجمعة المقبل

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

حجاوي للوكيل : بشرى سارة للأردنيين وتوجهات قادمة بشأن كورونا

الصحة: العزل المنزلي لكورونا 13 يوماً

إيعاز من وزير الصحـة لمنع إرباك الأردنيين بسبب كورونا

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بشأن كورونا ويكشف سبب تناقض الفحوصات -فيديو




الأربعاء، 28-10-2020 11:57 ص

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

2020_10_3_12_2_3_70


الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان أمير شاهين بعد شهر واحد على زواجه، لكسر في ذراعه استدعى وضعها في جبيرة من الجبس.

اضافة اعلان

وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته ، حيث ظهر أمير في الصورة مصاباً في يده.

 

ولم تكشف تفاصيل الإصابة واكتفت بنشر الصورة بدون تعليق.

 


المصدر : لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f594df34c59b743c0461f99

محمد رمضان ينشر كواليس كليب الشرع محلل أربعة

202009300618351835

عرض فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي.. الليلة

45654645

وفاة الفنان الكوميدي السعودي صالح الزراق

3872791_1200x720

بعد غيابها لسنوات الفنانة جوانا ملاح تفاجئ الجمهور - فيديو

7510546-163977508

أمينة خليل تكشف حقيقة حضورها الجونة وهي مصابة بـ كورونا

1

ميساء مغربي تخضع لتحليل الكشف عن كورونا