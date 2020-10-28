إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان أمير شاهين بعد شهر واحد على زواجه، لكسر في ذراعه استدعى وضعها في جبيرة من الجبس.

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وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته ، حيث ظهر أمير في الصورة مصاباً في يده.

ولم تكشف تفاصيل الإصابة واكتفت بنشر الصورة بدون تعليق.







المصدر : لها

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