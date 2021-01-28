إصابة فنانة مصرية شهيرة بشلل إثر تعرضها لخطأ طبي.. فيديو

الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله إصابتها بشلل عضلي في الوجه إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل التي رفضت الإفصاح عن اسمها.

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وقالت بسمة وهبة إنها تخضع للعلاج تحت إشراف طبيبة سافرت لها خصيصًا إلى دبي، لأنها فقدت القدرة على تناول الطعام والتحدث بشكل طبيعي، وأخبرتها الطبيبة قبل شهر أنها تعاني من شلل عضلي بسبب تعرضها لضغط عصبي.

أوضحت بسمة وهبة أنها تابعت العلاج لمدة شهر ولم تشعر بأي تحسن طيلة هذه الفترة، فعادت منذ أيام إلى طبيبتها بدبي، مشيرة إلى أنها أخذت تتذكر ماذا حدث قبل إصابتها مباشرة، خاصة أنها تحاول الابتعاد تمامًا عن الضغوطات خلال هذه الفترة، فوجدت أنها قبل مرضها بشكل مباشر خضعت لجلسة بوتوكس وفيلر في أحد مراكز التجميل الكبيرة، فأخبرت طبيبتها بذلك لتؤكد لها أن هذا هو السبب.



وأضافت وهبة أن طبيبتها شخصتها في المرة الأولى بشكل خاطئ، بأن مرضها ناتج عن الضغط العصبي، ولكن فور علمها بأمر الحقنة ومركز التجميل، أكدت لها أن المحقن دخل في منطقة الأحبال الصوتية وأصابها بالشلل العضلي، وطلبت منها الراحة التامة وعدم إجهاد صوتها.



كما وجهت بسمة وهبة نصيحة إلى السيدات بأن يتحرين الدقة عند اختيار العيادات التي يذهبن إليها، ووجهت رسالة إلى المراكز والعيادات الطبية بأن يتقوا الله في الناس.

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