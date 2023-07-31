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الإثنين، 31-07-2023 04:19 م

إصابة فنان شاب بقطع في الحنجرة -صورة

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الوكيل الإخباري- كشف مطرب الراب الشهير بإسم "عفروتو" عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وتحتاج إلى رعاية خاصة.

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وأعلن عفروتو هذا الخبر من خلال منشور عبر خاصية الستوريز أوضح خلالها المرض الذي يعاني منه وتأثيره عليه وكتب "الحمد لله على كل شيء. جالي قطع في الحنجرة ولازم أفضل على الأقل 10 أيام بدون كلام نهائي، والكلام يكون عند الضرورة بس، ولازم ألتزم بالعلاج. دعواتكم بالشفاء العاجل".

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر إصابة الفنان الشاب وتمنوا له الشفاء العاجل وتخطي هذه المحنة الصعبة التي تحتاج للرعاية والاهتمام.




 

لها


 




 

 


 

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