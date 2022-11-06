إعلامية كويتية شهيرة تدخل إلى المستشفى-صورة

الوكيل الإخباري - تعرضت الإعلامية الكويتية الشهيرة أنيسة جعفر، المعروفة بـ "ماما أنيسة"، لوعكة صحية أدخلت على إثرها المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات.

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وكشف الموسيقار عامر جعفر، ابن شقيقها، أن عمته الإعلامية تعرضت لارتفاع بسيط في الضغط وإرهاق استوجب دخولها المستشفى الأميري لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقال جعفر إن "الأطباء الذين أشرفوا على علاج عمته أبلغوه بأنها بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق"، لافتاً بأنها "ستمكث في المستشفى لمدة يومين آخرين كحدٍ أقصى".





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