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الأحد، 06-11-2022 11:53 ص

إعلامية كويتية شهيرة تدخل إلى المستشفى-صورة

حلمت-إن-أمي-المتوفية-مريضة-في-المستشفى-للعزباء-والمتزوجة


الوكيل الإخباري - تعرضت الإعلامية الكويتية الشهيرة أنيسة جعفر، المعروفة بـ "ماما أنيسة"، لوعكة صحية أدخلت على إثرها المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات.

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وكشف الموسيقار عامر جعفر، ابن شقيقها، أن عمته الإعلامية تعرضت لارتفاع بسيط في الضغط وإرهاق استوجب دخولها المستشفى الأميري لإجراء الفحوصات اللازمة.

 

وقال جعفر إن "الأطباء الذين أشرفوا على علاج عمته أبلغوه بأنها بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق"، لافتاً بأنها "ستمكث في المستشفى لمدة يومين آخرين كحدٍ أقصى".

 


 

الفن 

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