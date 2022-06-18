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السبت، 18-06-2022 12:24 م

إليسا وسعد لمجرد يشعلان حفل جدة بـ "من أول دقيقة" .. فيديو

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الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخماً ليلة أمس الجمعة، بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد ضمن فعاليات موسم الجدة.

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وقد ظهر الثنائي على خشبة المسرح، وقدّما معا أغنيتهما الشهيرة "من أول دقيقة" والتي تم طرحها منذ أسابيع، وحققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية جدا، كذلك شهد الحفل تفاعل جماهيري كبير، كما وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت نفاذ التذاكر قبل بداية الحفل بوقت طويل، ما يدل على كثافة الحضور.


كما وقد شاركت إليسا مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليهم: "شكراً جدة، ليلة لا تُنسى".

 

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