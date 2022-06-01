الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 02:46 م

فيديو .. إليسا في موقف محرج بسبب زلة لسانها

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الوكيل الإخباري-انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال مشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" .


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وخلال القاء كلمتها أخطات فبدل من ان تقول كلمة "بطالة" قالت "البطاطا" فاستدركت الامر وصلحت كلامها وقالت: "هلأ هيدي رح يعلقوا فيا بالسوشال ميديا".


وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ردة فعل إليسا بهذا الموقف وكيف تعاملت معه بكل عفوية وعرفت انها ستكون ترند على الرغم من انها لم تقصد ان تخطئ.

 

 

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