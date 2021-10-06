إيرادات صادمة لفيلم دانيال كريغ No Time To Die

الوكيل الإخباري - لغت إيرادات الجزء الأخير من فيلم NO time to die لا وقت للموت" للعميل الشهير جيمس بوند أكثر من 121 مليون دولار على مستوى العالم، بعد طرحه الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائية بحسب ما ذكرته شركة "يونيفرسال بيكتشرز".

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وسبق أن حصد الفيلم حوالي 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والأيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي فيروس كورونا، وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع بالمملكة المتحدة وإيرلندا.



ويشار الى ألأن الفيلم تم تأجيل عرضه 3 مرات منذ تاريخ إطلاقه، الذي كان مقرر في نيسان 2020.

وهو أول فيلم من "هوليوود" تزيد إيراداته على 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الصين في نهاية شهر تشرين الأول.

المصدر - الفن

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