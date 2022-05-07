السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 11:12 ص

إيهاب توفيق يطلق أغنيته الجديدة باشا

6674626_1644866969


الوكيل الإخباري - أطلق الفنان المصري إيهاب توفيق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب حملت اسم “باشا”.

اضافة اعلان


وكان الفنان المصري قد صور كليب الأغنية الجديدة قبل مدة في دبي، قبل أن يؤجل طرحها لهذه الأيام، لأن كلماتها وألحانها مناسبة لفصل الصيف.


وأغنية “باشا” من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع مانسي، في حين تولى عادل سرحان إخراج الفيديو كليب.


وتعد هذه الأغنية الأولى لإيهاب توفيق منذ طرحه أغنية “أبوس قلبك” في فبراير الماضي.


وأغنية “أبوس قلبك” من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
384484_0

لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي - فيديو

5f609f3589962

شاهد..عمرو دياب يشعل أجواء العيد في جدة بحضور 6000 شخص

19112020-21-1

مفاجأة مدوية تغير مجرى أحداث الآنسة فرح

فيلم-احمد-حلمي-و-روبي-واحد-تاني-يحقق-إيرادات-قياسية-في-اول-يوم-عرض

فيلم واحد تاني لأحمد حلمي يحقق إيرادات كبيرة

قصة-مسلسل-باب-الحارة-الجزء-12-رمضان-2022-780x470

مسلسلات رمضانية ستحصل على أجزاء جديدة في العام القادم

21e30dd3-6a27-496f-9532-5922025a4bf3

تامر حسني يطلق البرومو الرسمي لفيلم 'بحبك'