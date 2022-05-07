إيهاب توفيق يطلق أغنيته الجديدة باشا

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان المصري إيهاب توفيق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب حملت اسم “باشا”.

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وكان الفنان المصري قد صور كليب الأغنية الجديدة قبل مدة في دبي، قبل أن يؤجل طرحها لهذه الأيام، لأن كلماتها وألحانها مناسبة لفصل الصيف.



وأغنية “باشا” من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع مانسي، في حين تولى عادل سرحان إخراج الفيديو كليب.



وتعد هذه الأغنية الأولى لإيهاب توفيق منذ طرحه أغنية “أبوس قلبك” في فبراير الماضي.



وأغنية “أبوس قلبك” من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

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