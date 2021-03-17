استبعاد الفنانة هنا الزاهد من احدى البرامج وليلى زاهر مكانها.. صورة

الوكيل الاخباري - كشفت قناة cbc، عن استبعاد الفنانة المصرية هنا الزاهد من برنامج "هزر فزر" الموسم الثاني، دون إبداء أي أسباب، وإن كانت مصادر أكدت أن انشغال هنا الزاهد في الفترة الماضية بتصوير أعمالها الفنية جعلها تعتذر عن عدم تقديم الموسم الثاني من البرنامج.

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وطرحت قناة CBC الملصق الدعائي للموسم الجديد من البرنامج، والمنتظر عرضه قريبًا، حمل إضافة لاسم البرنامج وأصبح "هزر فزر مع لولي"، فيما ظهرت على بوستر البرنامج الفنانة ليلى زاهر، مقدمة الموسم الجديد، والتي تخلف هنا الزاهد في تقديم البرنامج.

يذكر أن برنامج "هزر فزر" هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وقدمت الموسم الأول منه هنا الزاهد، كما حلت ليلى زاهر مقدمة الموسم الثاني ضيفة على حلقاته رفقة والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك.





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