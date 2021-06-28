البهاق موجود في كل جسمي: نصيحة رامي جمال للمصابين بالبهاق - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار النجم رامي جمال ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد خروجه في مقطع فيديو تحدث من خلاله عن مرض البهاق الذي يعاني منه منذ سنوات، مؤكداً خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي نهائي.

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وظهر النجم المصري على طبيعته بمقطع على تطبيق انستغرام، وقال: أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا".



وأضاف: كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي".



وتابع: "زي ما انتو شايفين البهاق مالي إيديا ووجهي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه.

ووجه رسالة لأي أم ابنها لديه بهاق قال فيها: "حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة. أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء".



المصدر - لها