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الإثنين، 02-05-2022 10:25 ص

الجمهور ينتظر عمرو دياب في الكويت والإمارات

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الوكيل الإخباري - تصدر النجم عمرو دياب ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني بعد طرح أغنيته "هتدلع."

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وطرح الفنان عمرو دياب أغنية الجديدة "هتدلع" التي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.


الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.


ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الإمارات والكويت والسعودية، حيث يحيي حفلا يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا في أبوظبي، وفي اليوم التالي سيحيي حفلاً كبيراً في الكويت، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلاً كبيراً في جدة على مسرح بنشمارك.

 

نواعم

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