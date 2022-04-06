الأربعاء 06-04-2022
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الأربعاء، 06-04-2022 11:27 ص

شاهد- عمرو دياب يفاجئ الجميع بنسخة ثانية من إعلان السر

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الوكيل الإخباري - بعد النجاح المبهر الذي حققه إعلانه الأخير، طرح النجم عمرو دياب نسخة جديدة من أغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري بطريقة مختلفة.

ويظهر "الهضبة" في الكليب الجديد وهو في المنزل ويتلقى طرداً من البريد، في إشارة إلى سرعة التعامل والأمان لتشجيع الشعب المصري على استخدام بريد بلدهم في الفترات القادمة.

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وتصدّر النجم المصري وأغنية "السرّ" تريند السوشال ميديا منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وشكل الكليب المليء بالحركة والتحفيز لدفع الشبان على ممارسة الرياضة واتخاذ الخطوة الأولى نحو التغيير والتقدم في حياتهم الشخصية والعملية، وهو ما نجح "الهضبة" في ايصاله من خلال المشاهد.

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