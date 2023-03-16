الفخراني يعود لدراما رمضان وهذا مصير عادل إمام

الوكيل الإخباري- يطل الفنان المصري يحيى الفخراني على جمهوره خلال موسم دراما رمضان 2023 بعمل إذاعي وليس تلفزيوني من خلال مسلسل "أحلام شهرزاد"، ليسد فجوة غيابه عن الشاشة الفضية، لمدة عامين متتاليين عن الدراما التلفزيونية، منذ تقديمه مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021، و12 عاماً عن الدراما الإذاعية، منذ مسلسل "لازم بابا يحب"، الذي أُذيع عام 2011.



وقرر الفخراني اللحاق بركب الماراثون الدرامي في شهر رمضان، رغم تأكيدات غيابه عن الموسم الحالي، وتصريحاته عن المشاركة في دراما رمضان 2024، من خلال عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، والذي كان من المفترض أن يخوض به الموسم الحالي، لكن تم تأجيله للعام المقبل، بسبب انشغال الكاتب بأعمال أخرى، حسبما صرح الفخراني في مداخلة مع عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية".



ولم يغب الفخراني عن جمهوره كلياً، فقدم خلال عامي 2021 و2022، مسرحية "يا ما في الجراب يا حاوي"، والذي شاركه في بطولتها كل من كارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وإياد نصار، وغيرهم، وحققت نجاحاً كبيراً وصدى واسع لدى الجمهور في مصر والسعودية، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، وإخراج مجدي الهواري، وتدور في أجواء قصص ألف ليلة وليلة الساحرة والخيالية الغامضة.

غياب عادل إمام

وبالرغم من عودة الفخراني إلى الدراما بشكل عام، إلا أن الفنان القدير عادل إمام لا يزال غائباً عن جمهوره في رمضان، للعام الثالث على التوالي، منذ تقديمه مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وخلال هذه السنوات الثلاث، كثرت الشائعات حول الزعيم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تراوحت بين الوفاة والإصابة بالزهايمر، رغم تصريحات شقيقه ونجله النافية جملة وتفصيلاً لتلك الشائعات المغرضة، وتأكيداتهما باستمرار من تمتع الزعيم بصحة جيدة وسط عائلته وأحفاده.



وغاب عادل إمام 12 عاماً، عن السينما، منذ فيلمه "زهايمر" عام 2010 مع سعيد صالح ونيللي كريم، ومنذ ذلك الحين، لم يُطل الزعيم على جمهوره سينمائياً، وهي أطول مدة يغيب فيها عادل إمام السينما منذ انطلاق مسيرته الفنية نهاية الستينيات، فيما صرح نجله المخرج رامي إمام بأن والده يبحث عن ورق جيد ونص فني يُعيده إلى الجمهور، بما يليق بتاريخه الممتدة لأكثر من 6 عقود كاملة، وتقديمه 155 فيلماً، وبطولة 8 مسلسلات منذ عام 2010 حتى 2020، ولايزال مصير الفيلم العائلي الذي يجمع الزعيم بنجليه رامي ومحمد إمام، بعنوان "الواد وأبوه" والذي تمناه عادل إمام، مجهولاً، فلم يُحدد بعد موعد تصويره أو تفاصيله، سوى أنه قيد التحضير.

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