الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 01:45 م

الفنانة هنا الزاهد تثير الجدل بصورة من داخل كابينة طائرة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أثارت فنانة مصرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتها داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، جالسة على كرسي مساعد الطيار، ما أعاد للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

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ونشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا جديدة لها من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، ليتفاعل الكثيرون من متابعيها على مواقع التواصل مع الصور، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

 

يشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان كان قد نشر صورة من داخل كابينة طائرة كان يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما تسبب بإقالة الأخير من عمله، بعد أن سحبت وزارة الطيران المدني ترخيصه مدى الحياة، بعدما سمح للممثل بالدخول إلى مقصورة الطائرة.

 


سبوتنيك

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