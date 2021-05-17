محمد سامي يواجه أزمة جديدة بسبب مسلسل 'البرنس'

الوكيل الاخباري - رغم مرور عام كامل على عرض مسلسل "البرنس"، الذي قام ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، عادت الى الواجهة قصة اتّهام المحامي أحمد أبو يوسف للمخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بالاعتداء على حقه فيما يتعلق بالملكية الفكرية لقصة المسلسل الذي عُرض في رمضان 2020.

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واتّهم أحمد أبو يوسف، محمد سامي بالاعتداء على حقوقه في فيلم "صورة مهزوزة" وإعادة تقديمه على شكل مسلسل "البرنس"، بعد تواصلهما لفترة من أجل التحضير للفيلم.



وأصدر الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، خطاباً وجّهه إلى المحامي أحمد أبو يوسف، بشأن شكواه المقدّمة ضد المخرج محمد سامي. تضمن مذكرة رأفت الهواري مدير إدارة الأفلام العربية في الرقابة، الذي رصد التشابهات بين قصة الفيلم والمسلسل، كما تضمن تطابقاً في سمات وسلوك الشخصيات الرئيسية في العملين (أبطال العمل)، وتطابقاً في فكرة صراع الإخوة على الميراث، بالإضافة إلى تطابق في أدوات العمل الإبداعي للكاتب مثل استخدام الموبايل وتصوير أدلة التّهم والكشف عن الجريمة.



وأكد الخطاب أن هناك تطابقاً بين الفكرة والشخصيات الدرامية والصراع الدرامي في العملين، مع اختلاف تفرضه طبيعة العمل بين الفيلم والمسلسل.

كما ورد في خطاب الرقابة الرأي القانوني الذي أكد أحقية المحامي أحمد عبد الرحمن أبو يوسف في الملكية الفكرية للقصة.



يُذكر أن مسلسل "البرنس" عُرض في رمضان 2020، وهو من بطولة: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، نجلاء بدر، محمد علاء، روجينا، أحمد فهيم، سلوى عثمان، محمد مهران، أحمد داش وريم سامي.



لها

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