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الأربعاء، 23-12-2020 12:53 م

الفنان المصري رامي مالك يشارك بفيلم عالمي جديد.. فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت الصفحة الرسمية لشركة "وارنر بروس بيكتشر" الملامح الأولى للعمل السينمائي، الذي يشهد عودة النجم العالمي دنزل واشنطن والنجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي مالك.

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وذكر موقع "إمبير أون لاين" الأمريكي، مشيرا إلى أن الفيلم يشارك فيه أيضا النجم جاريد ليتو، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض الفيلم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل بدور العرض.

 

ويظهر النجم دنزل واشنطن في المقطع الدعائي للفيلم، الذي يجسد فيه شخصية شرطي يبحث عن أدلة في جريمة ما، بينما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التي تجمعهما.


ولفت الموقع إلى أن الفيلم الذي يحمل اسم "ذا ليتل ثنينغس" تدور أحداثه حول تتبع "ديك"، الذي يظهر بدور وكيل مقاطعة كيرن، لمؤامرة.
ويتعاون "ديك" مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على القاتل.

 


سبوتنيك

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