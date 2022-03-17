الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف السلف الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة - تفاصيل

اجتماع حكومي في رئاسة الوزراء بشأن أسعار السلع

وفاة مرشح لرئاسة بلدية أم الرصاص في يوم افتتاح مقره الانتخابي

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

قطر تخفف الإجراءات الاحترازية في المدارس اعتبارا من الأحد

التربية تنفي ان تكون الصورة المتداولة من المناهج الاردنية

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

الدفاع الروسية تكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

الخميس، 17-03-2022 01:08 م

الكشف عن حقيقة عرض الجزء الثاني عشر من باب الحارة

RwrAN


الوكيل الإخباري - فنّد وسيم الشلبي المدير التنفيذي لشركة قنبض المنتجة لمسلسل باب الحارة الشائعات التي راجت مؤخراً، وتحدثت عن غياب المسلسل الشهير عن الموسم الرمضاني القادم.

اضافة اعلان


وقال وسيم إنّ عمليات تصوير الجزء الثاني عشر انتهت منذ أواخر العام 2020، وأشار إلى أنّ المسلسل سيعرض على أكثر من 18 محطة تلفزيونية.


وأكد تواجد شخصية أبو جودت في العمل رغم وفاة بطلها الفنان زهير رمضان، وقال إنّ الشخصية ستظهر مع شخصية مزين فتوح في هذا الجزء لأنّ زهير رمضان صور جميع مشاهدها قبل وفاته.


وأشار إلى وجود خطة لإلغاء شخصية أبو جودت في الأجزاء القادمة بعد وفاة بطلها، وأوضح أنّ الشركة المنتجة لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لختام المسلسل، وقال إنّها ستستمر بإنتاج أجزاء جديدة خلال السنوات القادمة.

 

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاده - فيديو

Image-003-1

شاهد- مصرع ساز القحطاني بحادث سير في الرياض

يسثب

رسالة مؤثرة من يسرا لجمهورها

3ipj-11-730x438-1-1

شاهد..عمرو دياب يتعرض لموقف محرج في حفل زفاف

elaosboa29047

حسام داغر يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

13-11-21-529412817

راغب علامة يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة - صورة

أخبار متعلقة
73414192_422348721763831_6113527065674394437_n

ميسون أبو أسعد: باب الحارة فقد قوته

83704-امينة-خليل

أمينة خليل تجسد دور نادين فى مسلسل العائدون

mai-ezz6

مي عز الدين تشارك في الموسم الرمضاني

17983

ليلى علوي تبدأ تصوير مسلسل دنيا تانية

3339484_1634899358

آيتن عامر تعود للكوميديا من بوابة مسلسل مكتوب عليا

1645617567XzT1f

أبو جودت يعود في جزء جديد من باب الحارة