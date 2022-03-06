مي عز الدين تشارك في الموسم الرمضاني

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عن ظهورها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مشاركتها في مسلسل جزيرة الغمام، والذي يتناول صراع الأخوة والمشكلات التي تحدث بينهم خلال حقبة العشرينيات من القرن الماضي.

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وستلعب الفنانة المصرية في العمل الصعيدي شخصية فتاة غجرية تدعى سندس، تمر بمجموعة كبيرة من الصراعات في سبيل حبها.





و مسلسل جزيرة الغمام من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال مي عز الدين، ميار الغيطي، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، هاجر الشرنوبي، أحمد أمين، رياض الخولي، هبة عبد الغني، دينا أحمد، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم.



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