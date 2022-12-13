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الثلاثاء، 13-12-2022 01:32 م

الكشف عن هوية زوجة حسين الجسمي

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الوكيل الإخباري - عقد الفنان الإماراتي حسين الجسمي ليلة أمس قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وشكل الخبر مفاجئة كبيرة لدى المتابعين.

وزف الجسمي الخبر وقال:"أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشرت اجواءنا عطر السرور ولله الحمد".

بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة".

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وأفادت المعلومات الأولية بأن الزوجة الجديدة إماراتية الجنسية، وتدعى شيخة عبد العزيز سلمان، وهي تنحدر من عائلة عريقة.

وتصدرت هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسائل محبو النجم الإماراتي عن موعد الارتباط بها وعقد قرانه.

 

 

صحافة الجديد

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