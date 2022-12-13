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الثلاثاء، 13-12-2022 10:45 ص

حسين الجسمي يفاجئ الجماهير بعقد قرانه- فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه أمس الاثنين، في حفل حضره الأهل والأصدقاء والأقارب، ونشر الجسمي تغريدة عبر حسابه على تويتر معلناً الخبر، ليتحول حسابه إلى لوحة من التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سواء من الجمهور أو نجوم الفن في العالم العربي.

وكتب الجسمي، معبراً عن سعادته بعقد القران، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد..بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

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وأعلن عن هذا الخبر في البداية، مدير أعمال الفنان الإماراتي ميار عباس، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً: " أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

 

 

 

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