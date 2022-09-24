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السبت، 24-09-2022 04:53 م

الموت يغيب الممثلة الأمريكية لويز فليتشر الحائزة على جائزة الأوسكار

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الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام أميركية يوم البارحة عن وفاة الممثلة الاميركية لويز فليتشر عن عمر 88 عاماً في بيتها في جنوب فرنسا.


فليتشر حائزة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم ميلوش فورمان (1975) One Flew Over the Cuckoo's Nest، حيث لعبت دور ممرضة وحازت على جائزة افضل ممثلة عن هذا الدور من جوائز البافتا وجوائز غولدن غلوب.

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فليتشر هي ام لولدين ولفتت خلال تسلمها جائزة الاوسكار باستخدامها لغة الاشارة لشكر والديها الاصمين.


شاركت فليتشر في عدة افلام بينها "ذي بلاير" لروبرت ألتمان و"إكزورست 2: ذي هيريكتك".

 

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