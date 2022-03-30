الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 12:34 م

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

1269707_0-1648630138


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" وفاة شقيقها محمود شعيب قبل قليل.

اضافة اعلان

 

ونشرت عفاف صورة كتبت فيها الآية القرآنية "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شقيقي محمود شعيب في ذمة الله".

 

ووفق منشور الفنانة عفاف شعيب فإن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة، مؤكدة أن الأسرة تبحث حاليا تحديد موعد لاحق ومكان لتلقي العزاء في فقيدهم.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2uYD4

شيرين عبد الوهاب تدعم محمد صلاح

2021_6_26_14_27_27_667

منة فضالي تثير دهشة جمهورها بتغيير ملامحها -صور

477469Image1

طلاق ليلى اسكندر من زوجها السعودي يعقوب الفرحان يتصدر الترند

1267695_0

شاهد..​روان بن حسين​ تخطف الأنظار في أحدث ظهور

1278399_0

أصالة تطرح أغنية أمان أمان -فيديو

2021_7_21_23_1_47_705

متابع يترك تعليقاً صادماً على منشور مي حلمي