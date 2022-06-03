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الجمعة، 03-06-2022 12:10 م

الموت يفجع الفنان وليد توفيق

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الوكيل الاخباري-توفي شقيق الفنان اللبناني وليد توفيق اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

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وقد نعى وليد توفيق شقيقه "محمد فواز توتنجي"، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.


ونشر وليد توفيق صورة لورقة النعي، وعلّق قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم الصلاة على جثمانه عقب صلاة العصر، اليوم الجمعة، من مسجد طينال ببيروت.


وبحسب رغبة العائلة، سيقام العزاء في منزل صهر الراحل القائم في شارع عزمي بناية الأندلس ببيروت عقب صلاة المغرب، حيث سيكون اليوم الثاني والثالث من العزاء للرجال والنساء من مسجد الوفاء من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.


وعلى الفور قدّم المتابعون وبعض الفنانين واجب العزاء لوليد توفيق، ودعوا بالرحمة للفقيد.

 

الفن

 




 

 


 

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