وعكة صحية تصيب أحد أبطال اللمبي 8 جيجا .. ممنوع من الحركة

الوكيل الاخباري - يخضع الفنان المصري عبدالله مشرف للملاحظة داخل إحدى الغرف بمنزله، بعد خروجه من المستشفى على أثر تعرضه لوعكة صحية.



وقال شريف عبدالقادر، زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف، إن الحالة الصحية للفنان القدير مستقرة في الوقت الحالي، ويشهد تحسنا ملحوظا، ويقضي فترة نقاهة داخل منزله، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعليمات الأطباء فإنه ممنوع من الحركة والإجهاد تمامًا.



وعن موعد استئناف نشاطه الفني، أكد تأجيل كل أعماله الفنية في الفترة الحالية لحين استقرار حالته، متابًعا: "لن يخرج للشارع الآن إلًا بعد إذن الطبيب المعالج، والتأكد أن الحالة أصبحت مستقرة بشكل نهائي".



وتابع: "يوميًا نتابع قياس الضغط والتنفس والتواصل مع الطبيب بشكل دوري لمزيد من الاطمئنان، وداخل المنزل الحركة تكون بحساب ومحدودة للغاية، ودائمًا ما يمازحنا ويقول لنا أنا أصبحت حديد ونفسي أنزل اشتري طلبات البيت، لكن طبعًا غير مسموح له بهذا الأمر نهائيًا إلاً بإذن الطبيب".



وعانى الفنان عبدالله مشرف منذ بضعة أيام من آلام في ذراعه اليسرى وكتفه، وتقرر نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه.



وفوجئ الأطباء بإصابته بجلطة في ذراعه أدّت إلى انسداد في شريان يصل الدم باليد.

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وقرر الأطباء وضع عبدالله مشرف تحت الملاحظة في غرفة الرعاية المركّزة. (الوطن)