الجمعة 26-08-2022
الوكيل الاخباري

اعتماد المؤسسات الصحية : 6 مستشفيات حكومية تقدم أوراق الاعتمادية

الأمانة: تقليص ساعات دوام عمال الوطن ورش المياه على الطرق

الصحة: 36 ممرضاً لكل 10 آلاف أردني

تحذيرات من صفحات وهمية تدعي تقديم قروض في الأردن

بلدية إربد تنفذ حملة للنظافة الشاملة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

سقوط حجر بناء على عامل وافد بالعقبة

أسبوع دامٍ في الأردن .. جرائم وحوادث هزت الراي العام

الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها لمواجهة موجة الحر

سقط في بئر عمقها 46 متراً .. مأساة ريان تتكرر مرة ثانية في المغرب

الارصاد تكشف تفاصيل موجة الحر القادمة: الأطول لهذا الصيف

الجمعة، 26-08-2022 09:21 م

وعكة صحية تصيب أحد أبطال اللمبي 8 جيجا .. ممنوع من الحركة

main_image6308db09672cc


الوكيل الاخباري - يخضع الفنان المصري عبدالله مشرف للملاحظة داخل إحدى الغرف بمنزله، بعد خروجه من المستشفى على أثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال شريف عبدالقادر، زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف، إن الحالة الصحية للفنان القدير مستقرة في الوقت الحالي، ويشهد تحسنا ملحوظا، ويقضي فترة نقاهة داخل منزله، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعليمات الأطباء فإنه ممنوع من الحركة والإجهاد تمامًا.

وعن موعد استئناف نشاطه الفني، أكد تأجيل كل أعماله الفنية في الفترة الحالية لحين استقرار حالته، متابًعا: "لن يخرج للشارع الآن إلًا بعد إذن الطبيب المعالج، والتأكد أن الحالة أصبحت مستقرة بشكل نهائي".

وتابع: "يوميًا نتابع قياس الضغط والتنفس والتواصل مع الطبيب بشكل دوري لمزيد من الاطمئنان، وداخل المنزل الحركة تكون بحساب ومحدودة للغاية، ودائمًا ما يمازحنا ويقول لنا أنا أصبحت حديد ونفسي أنزل اشتري طلبات البيت، لكن طبعًا غير مسموح له بهذا الأمر نهائيًا إلاً بإذن الطبيب".

وعانى الفنان عبدالله مشرف منذ بضعة أيام من آلام في ذراعه اليسرى وكتفه، وتقرر نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه.

وفوجئ الأطباء بإصابته بجلطة في ذراعه أدّت إلى انسداد في شريان يصل الدم باليد.

اضافة اعلان

 

وقرر الأطباء وضع عبدالله مشرف تحت الملاحظة في غرفة الرعاية المركّزة. (الوطن)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

الفنان العراقي سيف نبيل يعتذر عن إقامة حفله في عمان

fDSuuGwkdzUgZ8uJPP8T9LMgRpmr4Yfpx7EB57Yj

محمد رمضان يحتفل بوصول "متعودة" لـ 30 مليون مشاهدة

istockphoto-503754588-612x612

فنان تركي وابنته يتعرضان لحادث سير مروع ومحاولات لانقاذه .. فيديو

laghna

نقابة الفن السورية توقف فنانتين عن الغناء

WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.19.04 PM

اليوم موعد حفل الفنان عمر العبداللات في إربد

faya-yonan

فايا يونان تغني بمصر في 16 أيلول المقبل

أخبار متعلقة
faya-yonan

فايا يونان تغني بمصر في 16 أيلول المقبل

222222-2

فيلم مصري يحقق قرابة 1.5 مليون جنيه ايرادات

2

الكشف عن سبب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

55-21

نقابة الموسيقيين في مصر تفرض عقوبة على محمد فؤاد

393721_0

بعد ايقافه عن الغناء لفترة طويلة .. محمد رمضان يضع شرطاً غريباً لحضور حفله في مصر

Doc-P-428926-637955387341696125

صورة للفنان كاظم الساهر ونجله تتصدر الترند