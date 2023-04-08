الموت يفجع تركي آل الشيخ

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ وفاة زميله خالد بن عبد العزيز الثنيان أحد أكبر رجال الأعمال ومن أهم الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

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وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”إنا لله وانا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدره ..لله ما أخذ ولله ما أعطى..انتقل الى رحمة الله زميلنا/ خالد بن عبد العزيز الثنيان غفر الله له وتجاوز عنه وجبر الله مصاب اسرته وذويه وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وانهال المتابعين بعبارات العزاء والمواساة سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم آل الشيخ وعائلة المغفور له الصبر والسلوان.

