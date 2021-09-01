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الأربعاء، 01-09-2021 02:15 م

النجمة بيونسي تخطف الأنظار بألماسة نادرة قيمتها 30 مليون دولار- صور

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الوكيل الإخباري - أشعلت المغنية العالمية بيونسي مواقع التواصل، بعد نشرها صورا لها وهي ترتدي قطعة ألماس بمبلغ خيالي، وهو 30 مليون دولار.

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وخطفت بيونسي الأضواء، وأثارت التعليقات، بنشرها مجموعة صور لها برفقة زوجها الفنان العالمي جاي زي من إحدى الحملات الدعائية، حيث ظهرت بفستان أسود طويل يتميز بتفرده، مكشوف عند الظهر، زينته بعقد طويل في آخره ألماسة باهظة الثمن باللون الفضي والذهبي.

 

يُذكر أن بيونسي من أشهر وأغنى نجوم العالم، بثروة تتجاوز 350 مليون دولار، كما حصلت على 23 جائزة غرامي، وهي المرأة الأكثر ترشيحا في تاريخ الجائزة، والأكثر حصدا لجوائز MTV بـ24 فوزا، وأكثر من 600 جائزة طوال حياتها المهنية، كما صنفت مجلة رولينغ ستون أغنيتها (Formation) على رأس قائمة "أعظم 100 فيديو موسيقي في كل العصور"

 




المصدر- لبنان 24

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