النجوم يرثون زهير رمضان​ بكلمات مؤثرة - صور

الوكيل الإخباري - شكلت وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان مساء يوم الأربعاء في 16 تشرين الثاني صدمة في الوسط الفني السوري خصوصاً والعربي عموماً، بعد أن كانت ترددت شائعات عن وفاته إثر تردي وضعه الصحي.

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ونعى الراحل عدد من الوجوه الفنية في سوريا ولبنان في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:



زهير رمضان في ذمة الله

وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك pic.twitter.com/YHceUAY5UU انا لله وانا اليه راجعونزهير رمضان في ذمة اللهوداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك #زهير_رمضان November 17, 2021

الاستاذ زهير رمضان في ذمة الله ،

إنا لله وإنا إليه لراجعون ، الله يرحمو ويسامحو . — Mustafa Alkhani (@mustafaalkhani) November 17, 2021

المصدر - الفن