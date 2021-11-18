الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 11:38 ص

النجوم يرثون زهير رمضان​ بكلمات مؤثرة - صور

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الوكيل الإخباري - شكلت وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان مساء يوم الأربعاء في 16 تشرين الثاني صدمة في الوسط الفني السوري خصوصاً والعربي عموماً، بعد أن كانت ترددت شائعات عن وفاته إثر تردي وضعه الصحي.

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ونعى الراحل عدد من الوجوه الفنية في سوريا ولبنان في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر - الفن 

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