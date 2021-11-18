النجوم يرثون زهير رمضان​ بكلمات مؤثرة - صور

الوكيل الإخباري - شكلت وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان مساء يوم الأربعاء في 16 تشرين الثاني صدمة في الوسط الفني السوري خصوصاً والعربي عموماً، بعد أن كانت ترددت شائعات عن وفاته إثر تردي وضعه الصحي.
ونعى الراحل عدد من الوجوه الفنية في سوريا ولبنان في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:
انا لله وانا اليه راجعون— Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) November 17, 2021
زهير رمضان في ذمة الله
وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك #زهير_رمضان pic.twitter.com/YHceUAY5UU
وداعآ #زهير_رمضان 🙏 رحمة الله عليك. #سوريا #لبنان pic.twitter.com/svvQKX59Ys— Dalida Khalil (@DalidaKhalil) November 17, 2021
رحل مختار #الضيعة_ضايعة— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) November 17, 2021
الرحمة لروحك #زهير_رمضان
الاستاذ زهير رمضان في ذمة الله ،— Mustafa Alkhani (@mustafaalkhani) November 17, 2021
إنا لله وإنا إليه لراجعون ، الله يرحمو ويسامحو .
المصدر - الفن
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