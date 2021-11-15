الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 12:31 م

الموت يفجع الفنانة ​يسرا اللوزي - صورة

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الوكيل الإخباري - توفي والد الممثلة المصرية يسرا اللوزي المخرج المصري محمود اللوزي ، اليوم بشكل مفاجئ ولم يصدر بعد أية تفاصيل عن وفاته من قبل يسرا التي غابت عن مواقع التواصل الإجتماعي.

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وقد عمد عدد من الفنانيين والممثلين إلى تقديم واجب العزاء لها في صفحاتهم الخاصة.

 

وكتبت الممثلة أنجي وجدان في صفحتها:"إلى اللقاء يا لوزي الراجل ده علمني كتير و كان صديق و هو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل هتوحشنا يا لوزي بنحبك .

 

بدوره كتب المخرج أمير رمسيس كلمات تعازي في صفحته الخاصة وعبر عن صدمته بهذا الخبر المؤلم.

 

 

المصدر - الفن 

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