الموت يفجع الفنانة ​يسرا اللوزي - صورة

الوكيل الإخباري - توفي والد الممثلة المصرية يسرا اللوزي المخرج المصري محمود اللوزي ، اليوم بشكل مفاجئ ولم يصدر بعد أية تفاصيل عن وفاته من قبل يسرا التي غابت عن مواقع التواصل الإجتماعي.

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وقد عمد عدد من الفنانيين والممثلين إلى تقديم واجب العزاء لها في صفحاتهم الخاصة.

وكتبت الممثلة أنجي وجدان في صفحتها:"إلى اللقاء يا لوزي الراجل ده علمني كتير و كان صديق و هو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل هتوحشنا يا لوزي بنحبك .

بدوره كتب المخرج أمير رمسيس كلمات تعازي في صفحته الخاصة وعبر عن صدمته بهذا الخبر المؤلم.



المصدر - الفن