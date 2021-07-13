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الثلاثاء، 13-07-2021 11:59 ص

الهام الفضالة تشارك متابعيها صورة من عقد قرانها

الهام الفضالة


الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة الكويتية الهام الفضالة خبر زواجها من مواطنها وزميلها الفنان شهاب جوهر عبر نشرها صورة وتدوينة مقتضبة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت الهام الفضالة صورتها مع شهاب جوهر، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”.

 

ويبدو ان الهام الفضالة ارادت تجنب الانتقادات فقامت بإغلاق خاصية التعليق على الصورة.


وكان قد تصدر اسم إلهام الفضالة موقع البحث غوغل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إنتشار خبر زواجها من شهاب جوهر والذي كانت الاعلامية الكويتية مي العيدان اول من أعلنت عنه عبر حسابها على انستغرام.

 

وكانت مي العيدان قد ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها، وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.


يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتان هما فجر والنور من زوجها الثاني الصحفي خليل التميمي كما ان لديها ابنة اخرى هي منى العتيبي من زوجها الاول.

 


 

 

المصدر - نورت 

 




 

 


 

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