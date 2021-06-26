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السبت، 26-06-2021 10:50 ص

طفل فيلم 'أبو علي' يثير ضجة كبيرة شاهدوا كيف اصبح- صورة

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة أمس (الجمعة)، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر هادي صورة له مع عروسه من حفل عقد القران، وذلك عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" معلقاً عليها بقوله: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

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يذكر أن هادي له شقيقان يعملان في الفن هما فادي خفاجة الذي اشتهر بدور شرف الدين في مسلسل "يوميات ونيس"، والشقيق الثاني شادي الذي شارك مؤخراً في مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض رمضان الماضي.


ويستعد الفنان الشاب للعودة للسينما من جديد، من خلال فيلم "سيدا" حيث يبدأ تصويره خلال أسبوعين من الآن من إخراج محمد عادل يوسف.


ووقع اختيار مخرج الفيلم على «هادي خفاجة» ليقدم بطولته السينمائية الأولى، بعد أن أصبح شاباً، حيث اشتهر أثناء طفولته بعدد من الأعمال الهامة منها فيلم «أبو علي» في دور شقيق الفنان كريم عبدالعزيز حتى توقف بعد دوره في فيلم «شعبان الفارس» مع الفنان أحمد آدم.

 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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