​الوليد مقداد يفاجىء زوجته وعائلته بشكله الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري - صدم اليوتيوبر ونجم قناة "طيور الجنة" الوليد مقداد أهله وزوجته واصدقائه بلوك جديد، اذ اصبح شعره قصير، ومن الجانبين أخف ايضا من جهة الأعلى.

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وفي البداية فاجأ زوجته نور غسان، وبعدها زاره صديقيه وضحكا على اللوك، ومن ثم شقيقه المعتصم بالله المعروف بـ عصومي ايضا كانت ردّة فعله كذلك وسخر منه بالقول "راس الكيوي". وبعدها زار أهله الذين استغربوا من اتباعه هذا اللوك.

وكان نشر الوليد مقداد صورة له برفقة زوجته نور غسان، وذلك عبر خاصية الستوري على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

و ألقى الثنائي السلام على المتابعين الذين ينتظرون أخبارهما دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او على يوتيوب، اذ دائما ما يزوران الأهل ويصوران ذلك للمتابعين.

المصدر - الفن