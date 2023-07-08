انتقادات لاذعة لجاكي شان بعد تخليه عن ابنته

الوكيل الإخباري-انتقد المعجبون جاكي شان عبر الإنترنت لتخليه عن ابنته إيتا علناً، بعد أن ظهر في مقطع من فيلم في مظهر الأب المحب.



وجاء ذلك بعد تداول مشهد من فيلمه الجديد “رايد أون”، وكشف تفاصيل علاقته بابنته الفعلية.

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وأعرب عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، عن الصدمة من موقف شان من ابنته إيتا، ووصفه مستخدم بأب فظيع.





إيتا هي ابنة جاكي شان من ملكة الجمال إيلين نج يي لي، ويُعتقد أنه لم يلتق بها ابدا ولم يساعد مالياً والدتها على تنشئتها.





وكشفت إيتا في مقابلة أن جاكي شان هو والدها البيولوجي، وأنه لم يكن حاضراً في حياتها أبداً، وأنها لاتعتبره أباً على الإطلاق، وفق ديلي ميل البريطانية.

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