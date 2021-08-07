السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الصحة تدعو متلقي الجرعة الأولى من فايزر قبل 10 تموز التوجه لأخذ الجرعة الثانية

مواطنون يطالبون بإنشاء مركز تطعيم في غور المزرعة

دودين : نسبة التطعيم ضد كورونا تجاوزت 80% بالقطاع الحكومي

دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن

السبت، 07-08-2021 07:47 م

انفجار مرفأ بيروت ضمن مسلسل نادين نسيب نجيم الجديد

بدون-عنوان-1-325


الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم للمرة الأولى منذ أيام عن صور خاصة من داخل منزلها ليلة الحادث الخطير الذي تعرضت له وقت انفجار مرفأ بيروت، بعد مرور عام على الحادث المؤلم الذي أصاب لبنان، لتتذكر نادين مع متابعيها لحظات صعبة مرت بها في ذلك اليوم بعد تعرضها لإصابات خطيرة في وجهها وتتسائل لماذا كل هذا الدمار.

وبعيداً عن هذا الحادث المأساوي، تستعد نادين نجيم لأولى تجاربها الدرامية عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية بعد أيام، حيث تنطلق أولى حلقات مسلسلها الجديد "صالون زهرة " في 19 آب حصرياً عبر شاشة المنصة.

اضافة اعلان

 

وعلمت "نواعم" أن إدارة الـأم بي سي في طريقها للإعلان عن عرضها لحلقات مسلسل "صالون زهرة" عبر شاشتها قبل نهاية العام الحالي فور إنهاء عرضها عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، خاصة أنها التجربة الأولى لنادين نجيم في الدراما القصيرة، ويتوقع تحقيق نسب مشاهدة عالية فور عرضها.


وسيشهد المسلسل تناول أحداث انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على أبطال المسلسل ضمن الأحداث .

 

على صعيد آخر، علمت نواعم أن فكرة مسلسل "صالون زهرة" كانت من الأساس فكرة نادين نسيب نجيم التي حضّرت لها قبل ثلاثة أعوام، ولكن جرى تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطها بأعمالها الرمضانية كل موسم.

المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تشغل الشارع اللبناني، ولكن بشكل لايت كوميدي، وستجمع بين بطلي المسلسل نادين نجيم ومعتصم النهار قصة حب تنتهي بصدمة قوية.

 

المصدر - لبنان 24 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5439611_1599421444

حقيقة غياب إليسا عن متابعيها - صورة

610e78e842360472bb124347

ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

3402301-677583586

الموت يفجع الفنان جاستين تيمبرلايك

wael-concert-12

وائل كفوري يُشعل مواقع التواصل بحفل في جدة

2012811_1623144226

هذا موعد دفن دلال عبد العزيز

عبددد

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

أخبار متعلقة
Doc-P-843729-637621209181752530

فاليري أبو شقرا تنشر صورة لإصابة شقيقتها من حادثة مرفأ بيروت - صورة

307052_0

أحمد السقا وأمير كرارة منافسة بينهم في مسلسل نسل الأغراب