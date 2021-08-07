انفجار مرفأ بيروت ضمن مسلسل نادين نسيب نجيم الجديد

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم للمرة الأولى منذ أيام عن صور خاصة من داخل منزلها ليلة الحادث الخطير الذي تعرضت له وقت انفجار مرفأ بيروت، بعد مرور عام على الحادث المؤلم الذي أصاب لبنان، لتتذكر نادين مع متابعيها لحظات صعبة مرت بها في ذلك اليوم بعد تعرضها لإصابات خطيرة في وجهها وتتسائل لماذا كل هذا الدمار.



وبعيداً عن هذا الحادث المأساوي، تستعد نادين نجيم لأولى تجاربها الدرامية عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية بعد أيام، حيث تنطلق أولى حلقات مسلسلها الجديد "صالون زهرة " في 19 آب حصرياً عبر شاشة المنصة.



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وعلمت "نواعم" أن إدارة الـأم بي سي في طريقها للإعلان عن عرضها لحلقات مسلسل "صالون زهرة" عبر شاشتها قبل نهاية العام الحالي فور إنهاء عرضها عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، خاصة أنها التجربة الأولى لنادين نجيم في الدراما القصيرة، ويتوقع تحقيق نسب مشاهدة عالية فور عرضها.



وسيشهد المسلسل تناول أحداث انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على أبطال المسلسل ضمن الأحداث .

على صعيد آخر، علمت نواعم أن فكرة مسلسل "صالون زهرة" كانت من الأساس فكرة نادين نسيب نجيم التي حضّرت لها قبل ثلاثة أعوام، ولكن جرى تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطها بأعمالها الرمضانية كل موسم.



المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تشغل الشارع اللبناني، ولكن بشكل لايت كوميدي، وستجمع بين بطلي المسلسل نادين نجيم ومعتصم النهار قصة حب تنتهي بصدمة قوية.

المصدر - لبنان 24







