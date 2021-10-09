اول زيارة من عائلة خالد مقداد الى منزل أهل نور غسان

الوكيل الإخباري - سافرت عائلة خالد مقداد الى الكويت من تركيا، وذلك بعد سفر ابنهما الوليد برفقة زوجته نور غسان الى الكويت منذ ايام، وكانت أول زيارة لهم الى منزل أهل نور غسان، اذ لبّوا دعوتهم على الغداء.

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على صعيد آخر ووثّق الوليد مؤخرا لحظات لقاء زوجته الأول بوالدها بعد زواجهما، اذ سيطرت أجواء مؤثرة، وفي التفاصيل ان الثنائي كان باستقبالهما في مطار الكويت شقيق نور وشخص آخر، وفي اليوم الثاني ذهبا الى منزل العائلة، وبعدها وصل والد نور من العمل وعبّر عن فرحته بلقائهما، وقد احتضن ابنته نور وبدا عليهما التأثر بشكل كبير.



المصدر - الفن