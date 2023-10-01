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الأحد، 01-10-2023 02:46 م

بالفيديو - هكذا إحتفل محمد رمضان بميلاد إبنه علي

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان على “إنستغرام” مقطع فيديو احتفل من خلاله بعيد ميلاد نجله علي، والذي بلغ عشر سنوات.

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وظهر في الفيديو مجموعة من اللقطات لرمضان مع نجله، في أكثر من مناسبة، كما ظهر علي مع جده في إحدى اللقطات، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك .. زي النهاردة من عشر سنين ربنا رزقني بالولد، علي محمد رمضان”.

 

 

 

 

وكان محمد رمضان قد احتفل منذ أيام بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين حيث نشر مجموعة صور جمعته بها، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

 

القدس العربي 

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